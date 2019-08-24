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Единственный на Донетчине: В Мариуполе строят храм-часовню в национальном стиле. ВИДЕО

24.08.2019 11:16
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Единственный на Донетчине: В Мариуполе строят храм-часовню в национальном стиле. ВИДЕО

В Мариуполе (Донецкая обл.) появится единственный в области храм-часовня с орнаментом в украинском народном стиле. Он откроется на территории епархиального управления Православной церкви Украины, пишут Донецкие новости.
Так, узоры на фасад будущей часовни наносит руководитель проекта «Цветущее Приазовье» Марина Черепченко. Мариупольская художница надеется, что цветовая гамма, которую подобрали, непременно понравится прихожанам.
«Когда мы только сделали фон уже люди, которые проходили мимо, говорили, что цвет очень красивый. Потому что он солнечный, теплый и такой позитивный. Это наверное главное, что должно веять от храма – позитив, добро, солнце. Это должен быть такой благостный рисунок», – рассказывает Марина.
Как отметила мариупольская художница Анна Торкаенко, эскизы и графики для этой часовни создавали по примеру Полтавского краеведческого музея. Пытались гармонично совместить символику церкви, украинские традиции и современные тенденции.
Идея создать в Мариуполе храм-часовню с орнаментами в украинском народном стиле, принадлежит Архиепископу Донецкому и Мариупольскому Сергию. Традицию переняли из Днепропетровщины.
«Мы хотели воплотить эту Петриковскую живопись на восточных просторах нашей родины. Мы очень благодарны нашим девушкам, которые будут расписывать, у них сейчас идет подготовительный процесс. Я считаю, что это будет маленькая капля украинства в нашем современном украинском Мариуполе», – рассказал Архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий.



Теги: Донбасс, Мариуполь, храм, орнамент
 
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