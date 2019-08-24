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Пушилин на украинском языке поздравил "ДНР" с Днем флага Украины

24.08.2019 08:19
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Пушилин на украинском языке поздравил "ДНР" с Днем флага Украины

В Торецк из оккупированной россиянами Горловки были завезены листовки с поздравлениями главаря "ДНР" Дениса Пушилина с Днем флага Украины, пишет Диалог.UA.

Странные фотографии на своей странице в соцсети показал житель города Владимир Елец. На снимках главарь боевиков "ДНР" поздравляет жителей Донецка с праздником на украинском языке. При этом пользователи активно комментируют фотографии и называют их шуткой и троллингом. "Такие интересные листовки привозят сегодня люди из Горловки. КВВП Майорск", - написал пользователь на своей странице в социальной сети.



Теги: Донбасс, поздравление, ДНР, листовки, Пушилин
 
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