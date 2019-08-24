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Архив - Донецкая область

Пушилин назвал ОРДО «неотъемлемой частью России»

24.08.2019 12:32
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Пушилин назвал ОРДО «неотъемлемой частью России»

Главрь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Донецк «возглавил интеграционное движение — движение в сторону России».

Об этом он сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.

Так, главарь ОРДО отметил:

«Донецкие вузы получают российскую аккредитацию, донецкая промышленность и экономика ориентируются на экономическое пространство Российской Федерации, мы заключаем побратимские соглашения с городами и районами России! Мы становимся неотъемлемой частью России».



Теги: экономика, Россия, Донецк, Донбасс, СМИ, промышленность, интеграция, ДНР, Пушилин, вузы
 
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