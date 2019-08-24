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Тука "разнес" "Л/ДНР" за "невероятное достижение": "Вот вам, бандерлоги, образчик прогресса"
Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгия Туку шокировала новости из оккупированного Донбасса. Речь о "международном маршруте", который террористы открыли между Дебальцево и Чернухино. Тука в Facebook жестко "прошелся" по оккупанту за то, что он превратил Донбасс в территорию абсурда, передает "Диалог.UA".
"Минтранс" террористической "ДНР" активно ищет перевозчиков для "международного маршрута". Речь о дороге из Дебальцево ("ДНР") в Чернухино ("ЛНР").
Туку объявление повеселило. "Луганский и донецкий братские народы прокладывают дорогу в светлое будущее! Обустройство границ, открытие международных терминалов, развитие таможенной инфраструктуры! Сколько перспектив! Аж дух захватывает! Вот вам, бандерлоги, образчик прогресса: ОТКРЫТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРШРУТ!!! ВСЕ В ЗАГРАНКУ!!! ПРОЛОЖЕН ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ!!! Дебальцево - Чернухино", - постебался замминистра. "Как безнадежно отстали в развитии полтавский и черкасский народы - ни тебе таможни, ни тебе международных рейсов на "Газели"! А Киев! Ведь как мог бы заработать оболонский народ на международном коридоре "Троещинская народная республика - Сырецкое великое княжество"!!! А какой могучий международный союз можно было забульбенить на Борщаговке: Южно-Борщаговская Народная Республика в союзе с Софиевской Демократической Борщаговской Республикой при поддержке Никольско-Борщаговской республики!!! Во-о-от где силища! Дрожи ООН! Не вылезая из скоростного трамвая - почти, кругосветка получается! И, на каждой остановке международного трамвая: таможня, пограничники, визы. Это ж какой экономический потенциал просрали-то!" - посмеялся Тука. Оккупантов за "международный маршрут" замминистра номинировал в "де***ы года".
Теги: Донбасс, маршрут, ДНР, ЛНР, автобусы, Тука
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