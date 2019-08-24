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В Донецке во время «комендантского часа» процветает мародерство
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что во время комендантского часа в городе процветает мародерство.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке в ночное время, т.е. в то время когда действует «комендантский час», процветает мародерство. Например, из баков автомобилей, припаркованных возле жилых домов, сливается бензин или снимаются автомобильные номера.
При этом, если человек, к машине которого подобрались мародеры, выйдет из дома, он рискует попасть в руки «правоохранителей» за нарушение комендантского часа.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк. Будьте внимательны, сливают бенз по ночам. Заперевальная, Полоцкая, Багратиона»,
«Так комендантский час вроде»,
«Именно сведетелей нет. там постоянно то номера снимут то машину вскроют»,
«А ком час то работает товарищи»,
«Так сливают в КЧ, выйдешь на сигналку, а это менты сидят сливают поедешь еще за нарушение КЧ)))».
Теги: Донецк, Донбасс, бензин, комендантский час, автомобиль, соцсети, мародеры
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