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Архив - Донецкая область

Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО

24.08.2019 13:43
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Военные рассказали, как в службе им помогают собаки. ВИДЕО

Во время работы на контрольно-пропускном пункте бойцы тщательно проверяют людей, пересекающих линию разграничения, а помогают им служебные собаки. Про это сняли сюжет журналисты "5-го канала", пишет Донбасс. Комментарии.
Вблизи участка фронта коридора "Донецк - Покровск - Талаковка - Мариуполь" защита территории и огневое прикрытие мирных жителей близлежащих сел обеспечивают пограничники.
"Это направление является основным, условно говоря, это ближайший маршрут движения, выхода незаконных вооруженных формирований в случае наступательных операций к проискам Мариуполя. Чтобы не допустить каких-либо различных проявлений диверсионно-разведывательных групп, которые возможны на этом направлении", - отмечает комендант оперативно-боевой пограничной комендатуры "Сартана" Владимир Иваньков.
С начала года пограничники задержали семь человек, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях.
"У нас есть собаки, специально обученные кинологами, которые работают на нашем КПВВ. Но есть такие собаки, как наша Джеська, которая прибилась к нам и, можно сказать, обученная нашим трудом неспециалистов", - говорит пограничник Ростислав.
Джесси - беспородная. Щенком ее подбросили на КПП восемь месяцев назад. Пограничники приютили ее и воспитали. Теперь она служит вместе с ними.
"Мы ведем наблюдения, прослушивания. Где шорох, она начинает лаять, бегать, суетиться. Она своим зрением, своим взглядом показывает, в какую сторону нужно внимательнее посмотреть", - уверяет боец.
Во время службы военные настолько привыкают к своим четвероногих помощников, некоторых после ротации забирают с собой домой.



Теги: Донбасс, помощь, собаки, военные
 
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