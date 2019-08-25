Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»

25.08.2019 10:01

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/30;

«Марьинка» — 0/50;

«Новотроицкое» — 15/60;

«Гнутово» — 0/0.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток значительно уменьшился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 35,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8020 человек и 1130 транспортных средств;

«Марьинка» — 7890 человек и 1365 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6430 человек и 1140 транспортных средств;

«Гнутово» — 3155 человек и 755 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9720 человек.

Источник : https://donpress.com