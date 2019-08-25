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Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших

25.08.2019 20:20
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Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших

В воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один боец во время эвакуации в медучреждение скончался.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), пишет Апостроф.

"Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Источник :https://from-ua. 



Теги: Донбасс, новости, погибший, раненые
 
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