Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

26.08.2019 17:40

Украинский военный доставлен в медицинское учреждение

Боевики на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Источник: https://www.rbc.ua