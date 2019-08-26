«Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке

Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил о начале подготовительных работ по восстановлению Дворца спорта «Дружба» и Дворца молодежи «Юность» в неподконтрольном Украине Донецке. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так, Пушилин уточнил:

«Мы отмечаем 150-летие нашей любимой столицы. Мы долго думали, что подарить Донецку. У нас в городе есть два важных объекта — Дворец спорта „Дружба“ и Дворец молодежи „Юность“. Думаю, что будет символично, если они возобновят свою работу. Сейчас уже для этого начались подготовительные работы».