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Архив - Донецкая область

На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю

26.08.2019 08:05
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На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю

Вчера пьяный мужчина на автомобиле попытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя Донецкой области, однако, был задержан нацгвардейцами. Об этом информирует пресс-служба ООС.

Так, во время несения службы на блокпосту военнослужащие Нацгвардии Украины остановили автомобиль ВАЗ-21 013 для проверки документов. Во время общения правоохранители услышали от водителя сильный запах алкоголя, однако, тот попытался избежать ответственности и прорваться через блокпост. В штабе ООС уточнили:

«С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх. Однако автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам».

Нарушитель был задержан, ему предоставили домедицинскую помощь в связи с травмированием. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорую медицинскую помощь.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, блокпост, выстрелы, ООС
 
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