Печальный результат "хлебного перемирия": штаб сообщил, сколько бойцов ВСУ погибло за последний месяц

26.08.2019 20:15

С начала вступившего в силу перемирия на Донбассе в зоне проведения ООС погибли восемь украинских военных, и 17 получили разной степени тяжести.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

В тоже время Генеральный штаб опроверг данные волонтеров организации Informnapalm, которые заявили о занижении количества обстрелов со стороны российских наемников. В штабе пояснили различные цифры разными методиками подсчета количества обстрелов.

Журналисты напомнили, что ранее в Минске была достигнута договоренность об очередном прекращении огня, начиная с полуночи 21 июля.



Источник: www.dialog.ua