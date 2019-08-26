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«В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»

26.08.2019 10:08
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«В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»

Руководитель областной государственной администрации Донецка Павел Кириленко обнародовал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» «мощный» пост, в котором поздравил областной центр Донецк со 150-летием.

Как информирует replyua.net, чиновник поздравил город следующим образом: «Мой Донецк - мирный и шумный. Он своенравный, знает цену словам и не прощает фальши. Упорно работает. Удивляет уютом и чистотой. Уверенно смотрит в будущее. В моем Донецке нет комендантского часа. Вооруженных людей на улицах. Нет унижения и страха, разлитого в воздухе. Я точно знаю, что вернусь в свой Донецк - вместе с тысячами тех, кто не представляет без него своей жизни. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло как можно быстрее».

В это же время руководитель Донецкой ОГА отметил, что день города – особый и личный праздник. Стоит также отметить, что такое поздравление Кириленко стало реальными «горящими углями», сброшенными на головы главарей «ДНР».



Теги: Донецк, Донбасс, поздравление, комендантский час
 
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