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Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке
В оккупированном Донецке появляется все больше дешевых заведений для распития алкогольных напитков, они уже начали вытеснять продуктовые ларьки.
Такие наблюдения местного жителя опубликовала на своей странице в Twitter пользователь "Яблонька", передает apostrophe.
Речь идет о районе, который традиционно воспринимался как культурный – Донском. Также была отмечена культура местного населения, которая заметно снизилась за время оккупации города боевиками.
"По району то и дело снуют туда-сюда "интересные личности"… Через каждые десять метров выросли наливайки. Ими вытеснены даже продуктовые ларечки", - пишет автор публикации.
Автор публикации отметил креатив хозяев местных заведений и привел в пример один из них, который получил название "Бухарест".
Теги: Донецк, Донбасс, алкоголь, культура, продукты, боевики, соцсети, ларьки
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