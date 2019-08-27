НВФ применили на Донбассе минометы, гранатометы, пулеметы: ранен боец ВСУ

27.08.2019 09:08

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 августа члены НВФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранен один военный.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза возле Водяного, дважды вблизи Лебединского и недалеко от Павлополя.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды возле Новолуганского, недалеко от Травневого, Шумов и Луганского.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня — в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» они обстреляли украинские позиции возле Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.