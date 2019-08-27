Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО

27.08.2019 18:12

Предатели Украины, которые перешли воевать на сторону "ЛДНР", призвали бойцов ООС "помириться" с боевиками и террористами в в эфире канала "Россия 24".

Одиозный экс-участник АТО Александр Мединский обвинил ВСУ в зверских военных преступления, попутно пропагандируя идею "примирения" с боевиками "ЛДНР", передает "Диалог". Колаборант "засветился" в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24".

"Обе стороны пытали военнопленных, обе стороны замешаны и в мародерстве. Со стороны Украины, может быть, это было больше в связи с тем, что у нас ВСУ просто численно больше", - лжет скандально известный Мединский. Также он настаивал на том, что бойцы ООС чаще "наносили" артиллерийские удары по мирным домам, так как у армии Украины гораздо больше артиллерии. Второй гость студии росТВ пытался внушить такую же идею о необходимости примирения между оккупантами РФ и бойцами ВСУ. "С моей точки зрения, нам всем надо покаяться, так как все мы грешные. И человек имеет право изменить свои взгляды, получить более широкую информацию о том, что происходит в мире, и действовать в соответствии со своей совестью", - заявил он. Примечательно, что этого мужчину в форме не опознали как экс-бойца ВСУ, поэтому не исключено, что это ряженый пропагандист.