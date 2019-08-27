Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»

27.08.2019 19:08

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцести неожиданно заявил, что Украина не является «фашистским государством», в то время, как ОРДО оказалось в «полушаге от фашизма».

В своей публикации Манекин отмечает, что на сегодняшний день в ОРДО «уже существует законодательно закрепленная тоталитарная система» и уточняет:

«До фашизма у нас буквально полшага: достаточно сказать „Хайль!“ в любой персональный адрес (а Казаков и Пирогова к этому ведут с момента своего прибытия в Донбасс!) и ДНР станет классическим фашистским государством, передает donpress.

Вот, на Украине превалирует националистическая идеология. Но Украина — не фашистское государство, ибо в ней действуют институты демократии: от реального разделения властей до формальной свободы слова, митингов, собраний, проч. В Донецке запрещены демократические свободы. Нормативно. А идеологии нет никакой. И это, второе, нас спасает от того, чтобы стать фашистами».

При этом Манекин добавил, что НВФ должны «победить Украину чтобы выжить» и выражает надежду на то, что ОРДО сможет «жить ЛУЧШЕ, чем в Украине»:

«ДНР — не „МММ“!

Донбасс — это Россия!

Население — субъект политической действительности, а не объект политтехнологических манипуляций!

А Пушилина, вместе с Рогаткиным — в Киев!»