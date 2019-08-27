Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»

27.08.2019 19:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцести неожиданно заявил, что Украина не является «фашистским государством», в то время, как ОРДО оказалось в «полушаге от фашизма».

В своей публикации Манекин отмечает, что на сегодняшний день в ОРДО «уже существует законодательно закрепленная тоталитарная система» и уточняет:

«До фашизма у нас буквально полшага: достаточно сказать „Хайль!“ в любой персональный адрес (а Казаков и Пирогова к этому ведут с момента своего прибытия в Донбасс!) и ДНР станет классическим фашистским государством, передает donpress.

Вот, на Украине превалирует националистическая идеология. Но Украина — не фашистское государство, ибо в ней действуют институты демократии: от реального разделения властей до формальной свободы слова, митингов, собраний, проч. В Донецке запрещены демократические свободы. Нормативно. А идеологии нет никакой. И это, второе, нас спасает от того, чтобы стать фашистами».

При этом Манекин добавил, что НВФ должны «победить Украину чтобы выжить» и выражает надежду на то, что ОРДО сможет «жить ЛУЧШЕ, чем в Украине»:

«ДНР — не „МММ“!
Донбасс — это Россия!
Население — субъект политической действительности, а не объект политтехнологических манипуляций!
А Пушилина, вместе с Рогаткиным — в Киев!»



Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, демократия, ДНР, идеология, Пушилин, фашисты, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх