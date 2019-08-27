В Донецке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями

27.08.2019 15:52

Во временно оккупированном Донецке был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке, как и в других оккупированных населенных пунктах, значительно ухудшается криминогенная обстановка.

Так, в Киевском районе обнаружен труп 52-летнего местного жителя с ножевыми ранениями.