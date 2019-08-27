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Архив - Донецкая область

В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви

27.08.2019 17:26
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В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви

Сегодня, 27 августа, около 11.00 на проспекте Металлургов произошло ЧП. Из окна девятиэтажки, находящейся напротив разрушенного хлебозавода, выпал мужчина.
Об этом 0629 сообщили очевидцы.
Мужчина упал на крыльцо находящегося на первом этаже обувного магазина. По словам продавца магазина Натальи, мужчина ударился о вывеску и упал на крыльцо. У него были сломаны ноги и бежала кровь.
Как сообщили в пресс-службе Центрального отделения полиции, мужчину помогали реанимировать приехавшие на место полицейские, медики. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По имеющейся информации, 39-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна 4 этажа.
Никакой предсмертной записки погибший не оставил. В это время в квартире находился его отец. По предварительной информации, конфликта накануне суицида между мужчинами не возникало.
Подробности происшествия устанавливаются.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, погиб
 
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