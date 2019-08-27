В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке

27.08.2019 16:30

Число жителей неподконтрольной Украине части Донетчины, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, превысило 12 300.

Об этом сообщили в так называемой «миграционной службе министерства внутренних дел ДНР», передает donpress.

В оккупационном «ведомстве» уточнили:

«В упрощенном порядке паспорта Российской Федерации получили 12 310 жителей ДНР».