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Архив - Донецкая область

В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке

27.08.2019 16:30
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В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке

Число жителей неподконтрольной Украине части Донетчины, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, превысило 12 300.

Об этом сообщили в так называемой «миграционной службе министерства внутренних дел ДНР», передает donpress.

В оккупационном «ведомстве» уточнили:

«В упрощенном порядке паспорта Российской Федерации получили 12 310 жителей ДНР».



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, миграционная служба, ДНР, ОРДО
 
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