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В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»

27.08.2019 15:53
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В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»

На неподконтрольной Украине части Донетчины сегодня после масштабной модернизации в тестовом режиме начал работу КПП «Еленовка».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.

Как сообщили главари НВФ, в полноценном режиме «Еленовка» заработает после доукомплектования штата сотрудников.



Теги: Донбасс, СМИ, штат, модернизация, Еленовка, КПП, ОРДО, НВФ
 
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