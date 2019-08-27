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Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар
В воскресенье, 25 августа, во время боя под Горловкой погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады.
Об этом сообщил редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на страницах Facebook, передает Donbass.live.
Имя погибшего - Тихон Курбатов и ему всего 25 лет. Он был родом из Северодонецка и был единственным сыном у матери.
"25 августа пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона" Айдар "53-й механизированной бригады - позывной" Тихий ". Ему было всего 25 лет ... Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимателен к товарищам, к подчиненным , обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета и (или) снайпера под Горловкой, противник во время боя также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации ", - пишет Юрий Бутусов.
Он также сообщает, что в этот же день погиб еще один военнослужащий, морской пехотинец из 35-й бригады, причина смерти - пулевое ранение, согласно официальному заключению - не боевые потери.
Боевые ранения получили еще два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке, еще один воин ранен в 72-й бригаде.
"В августе 2019-го года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе: боевые потери - 7 военнослужащих, не боевые потери - 7 военнослужащих. Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие. И защищая Украину наши лучшие люди продолжают платить своей кровью...", - написал автор поста
Теги: Донбасс, Горловка, бой, гибель, обстрел, батальон "Айдар", потери, соцсети, ООС
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