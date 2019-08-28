Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО

28.08.2019 22:10

Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО с октября под видом подготовки к «переписи населения» проводит уточнение мобилизационного ресурса. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны.

В украинской разведке уточнили:

«К проведению мероприятия привлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию предусмотрено внести в общую базу данных до начала так называемой „переписи“».

Как сообщили в ГУР МОУ, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ уточняются списки военнослужащих-наемников из РФ, которые получили «паспорта» «ДНР/ЛНР», для включения в мобилизационный резерв, пребывание в котором не позволит им после увольнения с военной службы выехать без соответствующего разрешения за пределы оккупированной территории.

Источник: https://donpress.com