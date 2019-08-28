Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»

28.08.2019 16:48

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" временно прекратил пропуск людей и транспортных средств из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что решение о временном закрытие КПВВ было принято из-за угрозы для жизни мирного населения.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Принимая во внимания, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки 27 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Ранее сообщалось, что в конце июля была временно приостановлена работа КПВВ "Гнутово" из-за взрывоопасной ситуации. Тогда вблизи КПВВ из-за горения травы был риск взрыва неразорвавшихся боеприпасов.

Источник: https://from-ua.com