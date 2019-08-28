Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери

28.08.2019 11:03

На протяжении минувших суток, 27 августа, вооруженные формирования России, а также их наемники десять раз нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины, в результате чего ранения получил один военный ООС. Как пишет replyua.net, об этом сообщается в пресс-центре штаба ООС.



В сообщении также отмечается, что позиции ООС были обстреляны террористами из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями – миномета 82-миллиметрового калибра, разных систем гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия. Отмечается также, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг произвел восемь обстрелов по позициям ООС.



В районе ответственности ОТГ «Север» противник дважды обстрелял позиции ВСУ. При этом враг также применил запрещенные «Минском» минометы калибра 82 миллиметра, пулеметы крупного калибра, а также автоматические гранатометы. В сообщении добавили: «За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения».