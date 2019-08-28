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Архив - Донецкая область

Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе

28.08.2019 17:49
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Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе

Украинские пограничники обнаружили недалеко от линии разграничения на Донбассе тайник с оружием. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в Госпогранслужбе.

Сообщается, что схрон был выявлен во время отработки информации, которая оказалась в распоряжении оперативников Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил.

«В ходе обследования местности в дачном массиве поселка недалеко от КПВВ „Гнутово“ был установлен и взят под охрану тайник с оружием», — сказано в сообщении.

Тайник был устроен в одном из заброшенных домов под кучей мусора. Пиротехническая группа ГСЧС извлекла 1 РПГ-22, 1 РПГ-26.

Сейчас оперативный состав пограничных подразделений проводит мероприятия по установлению лиц, причастных к этой незаконной деятельности. Также продолжается работа по обнаружению подобных тайников.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, оружие, пограничники, тайник, КПП, КПВВ
 
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