Боевики "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорское", подвергнув мирных жителей смертельной опасности: подробности

29.08.2019 13:40

Гибридная армия Российской Федерации массово обстреливает ВСУ на Донбассе. Только с начала текущих суток противник три раза нарушил режим прекращения огня. В течение минувших суток, 28 августа, вооруженные формирования "Л/ДНР" 14 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает https://www.dialog.ua/. Согласно данным утренней сводки штаба ООС, потерь в подразделениях Объединенных сил удалось избежать. Удалось зафиксировать, что противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, оккупанты РФ активно били защитников Украины из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Около 12:25 боевики "ДНР" обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка – Бахмут, поставив под угрозу мирное население и персонал, который находился на КПВВ "Майорское"", - указано в сообщении штаба.



