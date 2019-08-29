Что новая Рада может сделать для Донбасса: Мнения экспертов

29.08.2019 14:43

Сегодня, 29 августа, состоится первое заседание досрочно избранной Верховной Рады IX созыва. На нее возлагаются довольно большие надежды, в том числе касательно урегулирования ситуации на востоке Украины. Эксперты рассказали «Донецким новостям», что новый парламент мог бы сделать для Донбасса.

Игорь Попов, президент аналитического центра «Политика»:

– Вопрос мира на Донбассе, в первую очередь, – это вопрос внешней политики. Поэтому инициатива по новому плану урегулирования должна исходить от президента. А уже в новом парламенте пропрезидентское большинство должно будет принять соответствующие законы на выполнение президентского плана.

Главная интрига – будут ли голосоваться политические пункты Минских соглашений об автономии, амнистии, местной милиции и так далее. Есть для нового парламента и другие, не столь глобальные (если смотреть из Киева), но важные для Донбасса задачи: право голосовать на местных выборах для переселенцев, выплата пенсий для граждан Украины за линией пересечения, оплата поставок воды и электроэнергии и ряд других вопросов.

Владимир Цыбулько, политолог:

– Для Донбасса важным является пакет законов, сформированных под Минский процесс. Поскольку срок действия закона «Об особенностях местного самоуправления…» истекает, очевидно, нужно будет заново формировать и Минские соглашения, и законы.

Впрочем, децентрализация в Украине расширяется, и уже в рамках новых реалий следует формировать адаптационное законодательство для оккупированных территорий.

Но начинать следует с возобновления нарушенных прав собственности. Источники наполнения бюджетов разрушены, поэтому следует найти компенсаторы за разрушенные объекты инфраструктуры. Перекладывать все на центральный бюджет – это плодить новую коррупцию.

Катерина Коваль, политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны:

– Первоочередной задачей, на мой взгляд, будет ратификация Верховной Радой нового созыва Римского Устава, который позволит трактовать преступления России на востоке Украины в рамках международного уголовного права и выносить их на рассмотрение Международного уголовного суда. Но в этом случае, речь пойдет не только о преступлениях со стороны Российской Федерации, а также коснется и представителей украинской власти 2014-2019 годов. Возможно, поэтому пятый президент Украины Петр Порошенко и не ратифицировал данный нормативно-правовой акт во время своего президентства.

Также немаловажным будет закрепление правового механизма информационной политики относительно восточного региона Украины: от освещения новостей о Донецкой и Луганской областях до информирования жителей востока о предпринимаемых Украиной шагах по восстановлению мира.

Более того, фундаментальным маркером для новой власти будет как принятие бюджета в соответствии с процедурой, так и предусмотренные бюджетом сроки для восстановления Донбасса - того же ремонта моста в Станице Луганской, а также ремонта и реконструкции больниц, школ, детских садиков на подконтрольных Украине территориях.

Кроме вышеупомянутого, будет очень кстати:

создание единого электронного реестра переселенцев и без вести пропавших;

поднятие вопроса этики и морали украинских военнослужащих на контрольно-пропускных пунктах;

создание нового формата переговоров между Украиной и Россией при участии дипломатов и новоизбранных депутатов, а также – европейских дипломатов и политиков для изучения и наиболее эффективного использования международного опыта в подобных вопросах.

Руслан Калинин, руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев:

– В Украине сложилась уникальная ситуация, когда мы имеем в парламенте 76% новых лиц. Ожидания очень большие, в том числе касательно подвижек по Донбассу.

Для меня позитивным моментом является новость, что новосозданный Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений может возглавить Дмитрий Лубинец. Он – уроженец Донетчины, я давно его знаю, уверен, что наша ассоциация будет плодотворно с ним сотрудничать.

Безусловно, новый парламент должен гораздо больше, чем предыдущий, обращать внимание на решение проблем переселенцев. По последним данным, в Украине зарегистрировано более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма. Все это – наши «агенты влияния» на временно неподконтрольной территории, которая находится в информационной блокаде, под прессингом российской пропаганды.

Именно переселенцы приезжают и в Крым, и в т.н. «ДНР» и «ЛНР», рассказывая о том, что происходит у нас на самом деле. Десятки тысяч человек ежедневно пересекают линию разграничения на Донбассе, общаются с родственниками. И когда у них спрашивают «чем вам помогли украинские власти?», ответить порой нечего. Так что ситуацию нужно кардинально менять.

Надеюсь, что парламент примет ряд важных закон, имеющих прямое отношение к ВПЛ: переселенцам вернут право голоса (они не могут голосовать на местных выборах и за мажоритарщиков на парламентских), произойдет увеличение финансирования программы «Доступное жилье» (хотелось бы, чтобы в бюджете-2020 на нее заложили 1 млрд, а не 100 млн грн, как сейчас).

В рамках реинтеграции, после того, как мы освободим временно неподконтрольные части Донетчины и Луганщины, предстоит много работы. Но модели, которые мы будем там воплощать, можно реализовывать на подконтрольной части Донбасса. К примеру, запустить ряд пилотных проектов, в том числе по созданию технопарков с какой-то особой системой налогообложения. Сделать их привлекательными для инвесторов, создать новые рабочие места – в том же Краматорске, Мариуполе. А чтобы это стало возможным, нужно внести соответствующий законопроект.

Ряд вопросов зависит и от Кабмина, формированием которого займется новый парламент. Хотелось бы, чтобы депутаты реально контролировали его работу, а не как было с тем же Министерством временно оккупированных территорий и ВПЛ, которое фактически бездействовало, но никто не хотел что-то делать в этом направлении. Важно, чтобы был реальный контроль и за чиновниками, и за законодателями – с возможностью их увольнения, если они не справляются со своими обязанностями».

Максим Степаненко, эксперт Международного центра перспективных исследований:

– Старт начала работы нового созыва парламента в сочетании с формированием Кабмина завершает процесс перезагрузки главных органов государственной власти в Украине. Вместе с этим, перед «Слугой народа» открываются перспективы проведения практически любых изменений в стране, в том числе и в вопросе проведения более активной политики в отношении Донбасса (как его подконтрольных Киеву территорий, так и временно оккупированных).

На данный момент Владимир Зеленский и «Слуга народа» не презентовали обществу четко структурированного плана («дорожной карты») мероприятий, которые будут реализованы по Донбассу. Тем не менее, сам президент заявлял, что главной задачей в этом вопросе он видит именно «борьбу за людей», то есть за «ментальную реинтеграцию» жителей временно неподконтрольных территорий.

Данное направление государственной деятельности действительно можно отнести к особенно важным, так как в предыдущие годы Украина не проводила результативную политику в этом направлении, а пропасть между украинцами по обе стороны конфликта продолжает возрастать. Для реализации этого задания как минимум нужно обеспечить доступ к информации для жителей оккупированных территорий, так как на данный момент все сигналы украинских медиа блокируются. Решение этой проблемы требует вложения значительного финансового и организационного ресурса со стороны власти. Задача минимум – отказаться от «хейтспича» со стороны представителей власти, что можно было наблюдать в прошлом политическом цикле.

Перед новыми парламентом и правительством лежит «непаханое поле» проблем, которые не находили должного внимания со стороны прошлой власти. В первую очередь, следует говорить о комплексе социальных вопросов, без решения которых сложно говорить о «ментальной реинтеграции» жителей Донбасса на оккупированных территориях. Международные партнеры Украины не раз подчеркивали проблему сложности получения социальных выплат для жителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – ред.). В первую очередь это касается получения пенсий, для чего пенсионерам необходимо каждый месяц отстаивать очереди на контрольных пунктах пропуска, что довольно проблематично для пожилых людей. Кроме этого, существуют проблемы с доступностью и других социальных выплат, на которые имеют право украинцы. Поэтому усовершенствование механизма доступности социальных выплат для жителей ОРДЛО может стать важным полем деятельности как для парламента, так и для правительства.

Перспективной является тема восстановления инфраструктуры Донбасса на подконтрольной Киеву территории. Владимир Зеленский уже заявлял о том, что украинские крупные бизнесмены (олигархи) должны принять финансовое участие в данном процессе. Однако, на данный момент, это заявление выглядит более популистическим, чем реальным. Более перспективной является инициатива регулярного проведения инвестиционного форума в Мариуполе. Так или иначе, а привлечение как внутренних, так и внешних источников для финансирования восстановления Донбасса является важной темой для новой власти в вопросе реинтеграции Донбасса.

Второй президент Украины Леонид Кучма, представляющий сейчас нашу страну в Трехсторонней контактной группе переговорщиков в Минске, несколько месяцев назад актуализировал тему снятия (частичного или полного) экономической блокады Донбасса. Данный вопрос является дискуссионным в украинском обществе, однако его решение могло бы продвинуть Украину на пути реинтергации временно утерянных территорий. Безусловно, снятие блокады можно рассматривать для предприятий, которые находятся в юридическом поле Украины, платят налоги в государственный бюджет. С другой стороны, это противоречит интересам так называемых «Л-ДНР». Но, как минимум, думать украинским политикам в этом направлении нужно. В перспективе это может создать пространство для добровольной реинтеграции части предприятий Донбасса. Хотя реализация подобного сценария находится под большим сомнением, пока нет политической воли РФ для этого.

В целом, проблемы, связанные с Донбассом, должны быть на повестке дня украинской власти. Представителям как парламента, так и правительства стоит демонстрировать открытость к всевозможным предложениям по Донбассу. Практика монополизации данной темы не приводит к эффективным решениям проблем, что уже доказал прошлый политический цикл. Поэтому привлечение широких групп общественности и политикума к поиску решений огромного количества проблем Донбасса говорило бы о заинтересованности власти найти оптимальные возможности для всесторонней реинтеграции временно неподконтрольных территорий.



