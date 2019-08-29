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Архив - Донецкая область

В ОРДО возникли проблемы с интернетом

29.08.2019 15:15
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В ОРДО возникли проблемы с интернетом

На оккупированной территории Донецкой области из-за аварии возникли проблемы с Интернетом. Об этом сообщает фейковое "министерство связи ДНР", передает ОстроВ.
"Магистральный провайдер сообщил об аварии на линии связи. По этой причине у всех провайдеров "республики" могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных. Причины и сроки устранения неполадки в данный момент выясняют", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Интернет, проблема, ОРДО
 
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