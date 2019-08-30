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Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам
Боевики «ДНР» в подконтрольных им пабликах с пропагандистской целью распространяют неадекватную информацию, которая раздражает даже сторонников «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главари боевиков «ДНР» с пропагандистскими целями распространяют не просто фейки, а откровенно неадекватную информацию. Так, «начальник пресс-службы управления НМ ДНР» Дениил Безсонов обратился к гадалке.
Вот что написал «рупор ДНР» на своей странице в соцсети:
«Мне тут одна гадалка сказала, что у… ы довы….лись и скоро по всем направлениям у них начнет взрываться техника и огневые позиуии. Допускаю, что из-за некачественного топлива и неосторожного обращения с боеприпасами».
Подобная информация вызвала возмущение и раздражение даже у сторонников «ДНР»:
«А дня три назад тот же Бессонов совсем другое выдавал и говорил только о дипломатическом пути решения проблемы, осуждал возмущённых «Окопной правдой» Рогаткина и говорил о прозрении украинских военных.Вот из-за таких «дипломатов» кабинетных гибнут наши защитники.Больно читать сводки о погибших и пленных.Вчера был чёрный день для нашей республики.А «дипломаты» всё рассуждают о каких-то перемириях»
«Военные так не ведут себя. Н… ра такой чес писать олень. Кон Чен ый».
Теги: Донбасс, информация, прогноз, гадание, гибель, ДНР, боевики, ВСУ, соцсети, фейк
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