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Боевики "ДНР" в панике из-за огромных потерь: "ВСУ нас громят! Кто может, спасите наши души"
Официальный представитель террористов "ДНР" Даниил Безсонов обвинил ВСУ в массированном ударе. Он плачется из-за больших потерь.
Внимание на истерику "ДНРовца" Безсонова обратил в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
Безсонов подтвердил слухи о том, что одна из группировок "ДНР" понесла большие потери под оккупированным селом Григоровка. "Трое погибли и пятеро ранены в результате минометного обстрела", - сообщил террорист. ЧП в группировке "ДНР" под Григоровкой случилось вечером 29 августа. Сепаратистские ресурсы уверяют, что ВСУ якобы обрушили на террористов аж 15 снарядов запрещенного "Минском" калибра 120 мм.
В ВСУ информацию пока никак не прокомментировали. Не исключен мощный ответный удар бойцов ООС по огневой точке "ДНР". Однако это не единственный вариант. Штефан напомнил, что в "народной республике" любят записывать в "жертвы ВСУ" боевиков, которые погибли по собственной вине, в частности, нарушив правила обращения с боеприпасами, либо в пьяной драке.
Теги: Донбасс, ЧП, ДНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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