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Архив - Донецкая область

Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений

30.08.2019 15:52
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Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений

На Донбассе командование НВФ продолжает наращивать интенсивность боевой подготовки подразделений. Об этом сообщает ГУР МОУ.
В украинской разведке уточнили, что в соединениях частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября этого года батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений.
По предварительным данным, контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ.
Также, разведывательных подразделениях НВФ проводится отбор очередной группы кандидатов для направления на курсы снайперской и разведывательной подготовки на территории России.



Теги: Донбасс, учения, боевики, ОРДЛО
 
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