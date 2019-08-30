Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО

30.08.2019 08:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО

В многоэтажных домах неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области сейчас проживает по несколько человек.

Об этом сообщил сотрудник так называемой «местной исполнительной службы юстиции», передает donpress.

По словам «чиновника», у сотрудников «ведомства» возникают проблемы при исполнении из-за того, что большинство населения не проживает по тем адресам, где есть задолженность по коммунальным услугам. Так, он отметил:

«По большей части производств я лично выезжал на территорию, и ситуация складывается таким образом, что 85−90 процентов населения просто не проживают. Взять 5-ый квартал: многоподъездные многоквартирные многоэтажные дома — в одном подъезде одна квартира жилая, во втором еще одна, в третьем подъезде в двух квартирах живут. Со слов соседей составляются акты о том, что жильцы в 2014 году выехали за пределы или на территорию Украины или России. Также большое количество умерших».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, население, коммунальные услуги, чиновники, многоэтажка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх