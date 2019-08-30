«Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ

30.08.2019 19:45

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков с возмущением отреагировал на серьезные потери в рядах НВФ за последние несколько дней. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, пишет ДонПресс.

Так, комментируя гибель членов НВФ, он гневно пишет, что причиной тому, якобы, является «сакральное безальтернативное наколенное перемирие»:

«Укры произвели обстрел наших позиций недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела трое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.»

При этом он в очередной раз упрекает власти РФ, отмечая:

«Стоятель за спинами женщин и детей»! Ау-у-у! Как стоится? Комфортно, надеюсь?