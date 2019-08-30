Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты

30.08.2019 09:52

Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе РФ летают замаскированные военные вертолеты ВС РФ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 27 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В течение отчетной недели наблюдатели СММ ОБСЕ на обоих КПП замечали четыре вертолета, летевшие вдоль границы в воздушном пространстве РФ в четырех отдельных случаях:

20 августа в 09:46 наблюдатели СММ ОБСЕ на донецком КПП заметил замаскированный вертолет типа Ми-8 / Ми-17, который пролетал над донецким КПП. Вертолет прибыл с востока и продолжал лететь в северном направлении.

21 августа в 9:57 наблюдатели СММ ОБСЕ на Гуковском КПП наблюдал вертолет Ми-8, который летел с севера и продолжал лететь в восточном направлении.

26 августа в 10:34 был замечен вертолет, летевший с востока в северо-восточном направлении над Гуковским КПП.

Вертолет был темно-зеленого цвета. В тот же день в 13:02 был замечен еще один вертолет. Этот вертолет прибыл с того же направления, что и предыдущий, и имел те же цвета».