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НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет
За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 17 раз нарушили «режим тишины», однако, потерь среди украинских военных не было.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Противник 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя оружие БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток» НВФ совершили 10 обстрелов позиций ОС: вблизи Водяного, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Новогнатовки, Гнутового и Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 7 раз обстрелял позиции ОС: вблизи Луганского, Новолуганского, Зайцево и Южного.
С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток» у Водяного.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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