НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет

30.08.2019 09:10

За минувшие сутки на Донбассе члены НВФ 17 раз нарушили «режим тишины», однако, потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя оружие БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток» НВФ совершили 10 обстрелов позиций ОС: вблизи Водяного, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Новогнатовки, Гнутового и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 7 раз обстрелял позиции ОС: вблизи Луганского, Новолуганского, Зайцево и Южного.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток» у Водяного.