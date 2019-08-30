Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин

30.08.2019 10:20

По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 10/50;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 45,3 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 11 010 человек и 1340 транспортных средств;

«Марьинка» — 9445 человек и 1535 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 9165 человек и 1575 транспортных средств;

«Гнутово» — 4000 человек и 835 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 11 765 человек.