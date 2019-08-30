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Архив - Донецкая область

«Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина

30.08.2019 21:15
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«Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина

Подконтрольные ОРДО СМИ случайно показали кортеж главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

Об этом сообщает Автоцентр, передает donpress.

По данным ресурса, на открытие подконтрольного ОРДО пункта пропуска Еленовка Денис Пушилин приехал в сопровождении охраны. При этом его кортеж состоял из нового Lexus LX570 и двух Toyota Land Cruiser 200. СМИ отмечают, что главарь «ДНР» передвигается на Лексусе, а «Тойоты» закреплены за его охраной.

Также, ресурс отмечает:

«Не исключено, что все три автомобиля бронированные. И если это так, то один такой внедорожник стоит 250 000 — 300 000 долларов. Как-то слишком пафосно и помпезно, как для „народной республики“».

На снимке видно, что у авто нет номеров, а только надпись «ДНР».



Теги: Донбасс, стоимость, авто, СМИ, внедорожник, охрана , ДНР, Пушилин
 
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