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«Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина
30.08.2019 21:15
Подконтрольные ОРДО СМИ случайно показали кортеж главаря «ДНР» Дениса Пушилина.
Об этом сообщает Автоцентр, передает donpress.
По данным ресурса, на открытие подконтрольного ОРДО пункта пропуска Еленовка Денис Пушилин приехал в сопровождении охраны. При этом его кортеж состоял из нового Lexus LX570 и двух Toyota Land Cruiser 200. СМИ отмечают, что главарь «ДНР» передвигается на Лексусе, а «Тойоты» закреплены за его охраной.
Также, ресурс отмечает:
«Не исключено, что все три автомобиля бронированные. И если это так, то один такой внедорожник стоит 250 000 — 300 000 долларов. Как-то слишком пафосно и помпезно, как для „народной республики“».
На снимке видно, что у авто нет номеров, а только надпись «ДНР».
Теги: Донбасс, стоимость, авто, СМИ, внедорожник, охрана , ДНР, Пушилин
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