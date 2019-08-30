Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

30.08.2019 08:11

За минувшие сутки, 29 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим тишины.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, у Марьинки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Три обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Водяного. Около Новогнатовки российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет, а вблизи Гнутово дважды ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия. Около Павлополя стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. Два из них зафиксировали неподалеку Южного – там велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Зайцево боевики применили вооружение БМП и стрелковое оружие. Трижды возле Луганского боевики ударили из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А неподалеку Новолуганского были применены автоматический гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.