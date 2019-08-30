Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию

30.08.2019 10:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию

Появились детали боя между военнослужащими Нацгвардии и боевиками в ночь на 29 августа на Донбассе, в результате чего четверо боевиков удалось ликвидировать и одного взять в плен.

О них рассказала пресс-секретарь полка "Азов" Марианна Хомерики, передают Факты.

"Пленный признался, что их группа вышла в серую зону с целью совершить диверсию, сорвав перемирие и обвинив в этом украинскую сторону. Сам он является уроженцем оккупированной Горловки. И большинство личного состава их бригады, по его словам, тоже — горловчане. Пленный клянется, что не раз пытался покинуть место службы, однако его якобы удерживали там насильно", - поделилась она.
Пресс-секретарь полка подчеркнула, что раненому боевику была оказана медицинская помощь, и он был своевременно доставлен в больницу.
При этом она назвала фейком тот факт, что якобы одному из убитых боевиков отрезали ухо. По ее словам, к мертвым боевикам украинские военнослужащие не приближаются, поскольку диверсанты при отступлении вполне могут успеть заминировать тела своих погибших.
Также по данным Хомерики, в рядах боевиков наблюдается дефицит личного состава: в большинстве подразделений служит не более трети части от личного состава. А свои казармы боевики размещают под прикрытием мирного населения — в жилом секторе захваченных населенных пунктов.



Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевики, полк "Азов", диверсанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх