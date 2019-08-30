Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке автомобиль «ГАИ ДНР» протаранил гражданский автомобиль

30.08.2019 22:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке автомобиль «ГАИ ДНР» протаранил гражданский автомобиль

Во временно оккупированном Донецке на перекрестке проспекта Ильича и Владычанского произошло столкновение автомобиля «ГАИ ДНР» с легковым автомобилем.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 29 августа 2019 года, во второй половине дня, во временно оккупированном Донецке, на пересечения проспекта Ильича и Владычанского в легковое авто «Ford Kuga» врезался автомобиль т.н. «ГАИ ДНР».
По сообщениям дончан, подкрепленным фотографиями, место аварии было сразу же окружено боевиками «ДНР». Гражданских лиц к месту происшествия не подпускали и старательно следили, чтобы не допустить видеосъемки. В «официальных» источниках «ДНР» о происшествии ничего не сообщается. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Вот как дончане описывают происшедшее в соцсетях:

«Авария на пересечения пр. Ильича и Владычанского! Гаишная машина врезалась в гражданскую! Куча машин и военных никому не дают снимать на телефон и находится рядом с местом ДТП!»,
«А по-моему, совсем нечему удивляться. То с участием военных дтп, теперь вот ДПС. Полный хаос и беспредел».



Теги: Донецк, Донбасс, авария, ГАИ, столкновение, ДТП, автомобиль, ДНР, боевики, пострадавшие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх