В Донецкой области из окна выпали 7 детей

30.08.2019 21:32

В прошлом году в Донецкой области произошло шесть трагических случаев, когда из-за халатности родителей дети выпадали из окон и получали травмы. Во всех случаях дети по мебели залезали на подоконник и выпадали из окна В 2017 году таких случаев было 7. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области, пишут Донецкие новости.

Там напоминают, что современное окно, даже в режиме проветривания, может быть смертельно опасным для ребенка.

Также полицейские советуют, как избежать беды:

не оставляйте детей наедине в комнате, если открыто окно;

не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник;

Не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте сидеть на нем в любое время года;

установите замки, блокирующие или фиксаторы, которые не позволят малышу открыть окно;

если есть возможность, установите на окна решетки.

«Уважаемые взрослые! Необходимо должным образом ухаживать за своими детьми. Не рассчитывать на прочность оконной москитной сетки. Вообще нельзя оставлять окна открытыми, если в доме есть маленький ребенок. И ни в коем случае не оставляйте малышей без присмотра. Такие несчастные случаи раз за разом доказывают: потеря бдительности всего на минуту может стоить слишком дорого», – говорится в сообщении.