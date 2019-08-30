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Архив - Донецкая область

В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики

30.08.2019 10:42
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В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики

Правоохранители задержали мужчину, который является участником незаконного вооруженного формирования на Донбассе. Также он скрывался от суда за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области, передает segodnya.

Полицейские получили информацию, что 32-летний житель Мариуполя хочет покинуть город, чтобы не отбывать наказание за хранение наркотиков. Когда мужчину задержали, выяснилось, что он причастен к НВФ.
Задержанный рассказал, что в апреле 2014 года записался в ряды боевиков. Со спецсредствами наемник осуществлял пропускной режим в захваченное здание горсовета. Он проверял лиц по спискам, которые находились на блокпостах у здания, а также участвовал в митингах под флагами так называемой "Новороссии".
"После событий 9 мая 2014 года, когда террористы получили отпор во время атаки на городское управление милиции, боевик покинул ряды вооруженного формирования", – рассказывают правоохранители.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного Кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.



Теги: Донбасс, Мариуполь, наркотики, полиция, боевик, уголовное дело, задержание, ДНР, НВФ
 
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