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Архив - Донецкая область

В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий

30.08.2019 11:41
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В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий

На временно оккупированных территориях Донецкой области на немногих работающих шахтах не проводятся мероприятия по охране труда. В результате растет производственный травматизм.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 28 августа 2019 года, во временно оккупированном Шахтерске, на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий 1992 года рождения, пострадавший госпитализирован в ЦГБ г. Шахтерск.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Шахтерск, шахта, пострадавший, госпитализация, травматизм
 
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