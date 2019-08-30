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В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ
30.08.2019 14:21
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны НВФ.
Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.
В штабе ООС уточнили, что члены НВФ после 01:00 ночи применили стрелковое оружие. Около 09:00 зафиксировано ведение снайперского огня.
После 09:35 ВСУ зафиксировали разрывы четырех мин калибра 82 мм, а в 10:40 НВФ ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.
В результате прицельных обстрелов погиб один украинский военнослужащий.
Теги: Донбасс, снайпер, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны, НВФ, ООС
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