Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ

30.08.2019 14:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны НВФ.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

В штабе ООС уточнили, что члены НВФ после 01:00 ночи применили стрелковое оружие. Около 09:00 зафиксировано ведение снайперского огня.

После 09:35 ВСУ зафиксировали разрывы четырех мин калибра 82 мм, а в 10:40 НВФ ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.

В результате прицельных обстрелов погиб один украинский военнослужащий.



Теги: Донбасс, снайпер, потери, ВСУ, обстрелы, Минобороны, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх