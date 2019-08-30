В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ

30.08.2019 14:21

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны НВФ.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

В штабе ООС уточнили, что члены НВФ после 01:00 ночи применили стрелковое оружие. Около 09:00 зафиксировано ведение снайперского огня.

После 09:35 ВСУ зафиксировали разрывы четырех мин калибра 82 мм, а в 10:40 НВФ ввели в действие миномет уже 120-го калибра, выпустив четыре боеприпаса.

В результате прицельных обстрелов погиб один украинский военнослужащий.