Жители Донетчины будут первыми: показания электросчетчиков примет робот Роман

30.08.2019 18:54

Жители Донецкой области первыми попробуют передавать показания счетчиков электроэнергии роботу с технологией распознавания голоса. Об этом новшестве рассказали в компании «Донецкие энергетические услуги», пишет ДонПресс.

Сообщается, что с 30 августа по 2 сентября с 7:00 до 21:00 можно будет позвонить по телефонам контакт-центра ((067) 652 60 00 и (0629) 52 60 00) и не ожидать соединения с оператором, чтобы передать текущие данные счетчика.

В голосовом меню потребитель должен выбрать пункт «Передать показания». После этого бот по имени Роман попросит назвать свой населенный пункт, личный счет вместе со спецсимволами и показания электросчетчика. Роман распознает сказанное, зафиксирует данные и обеспечит их передачу в систему.

«Это новая для Украины экспериментальная технология, которая первой внедряется для удобства жителей Донбасса», — сказано в сообщении.

В компании предупредили, что передать показания боту можно только с номера, который указан в качестве контактного для этого клиента в базе электропоставщика. В случае отсутствия номера в базе нет, сообщить его можно привычным для абонентов способом — специалисту контакт-центра. А уже в следующий период передачи показаний счетчиков человек сможет воспользоваться услугой робота-помощника.

Сейчас технология проходит тестирование, которое покажет, будут ли в компании использовать ее в дальнейшем.