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Боевики ОРДЛО усиливают боевую подготовку с привлечением артиллерии и танков
На неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжает наращивать интенсивность боевой подготовки войск. Об этом сообщают Донецкие новости.
«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжает наращивать интенсивность боевой подготовки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
В частности, по данным ГУР, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября батальонных тактических учений с боевой стрельбой и с привлечением артиллерийских и танковых «подразделений».
«Предполагается, что контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ», – уточнили в Минобороны.
В то же время, в разведывательных «подразделениях» НВФ проводится отбор очередной группы кандидатов для направления на курсы снайперской и разведывательной подготовки на территории России.
Теги: Донбасс, артиллерия, боевики, танки, ОРДЛО
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