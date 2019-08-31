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Архив - Донецкая область

Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери

31.08.2019 08:48
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Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери

ВСУ снова понесли невосполнимые потери в зоне проведения ООС
Об этом сообщает Политека.
По информации военных, за минувшие сутки российско-оккупационные формирования «Л/ДНР» 17 раз нарушили режим прекращения огня.
В частности, как информирует пресс-центр штаба ООС, пророссийские террористы били по нашим позициям с минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В зоне ответственности «Восток» штаб насчитал 11 обстрелов позиций бойцов ВСУ, которые защищают Украину от агрессора: шесть раз неподалеку Водяного – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперской и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Троицкого – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом Лебединского – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм; около Марьинки – из подствольных гранатометов; в районе Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Неспокойно было и в зоне ответственности «Север», где враг шесть раз обстрелял позиции сил ООС: вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем; в районе Золотого-4 – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов; неподалеку Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Майорская – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Станицы Луганской – из стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Увы, но минувшие сутки не прошли для ВСУ без потерь: во время выполнения боевого задания один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Оккупационные формирования «Л/ДНР» уже успели нарушить режим прекращения тишины от начала текущих суток. В частности, террористы обстреляли Водяное из различных гранатометов, а неподалеку Зайцево били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, атака, боевики, потери, ВСУ
 
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