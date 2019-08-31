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"Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия

31.08.2019 17:25
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"Дойдем до Киева, потом до Львова": в "ДНР" "победоносная" истерия

Так называемый премьер-министр самопровозглашенной "ДНР" Александр Бородай и его пособники замахнулись на новые территории Украины.
Они заявили, что в их планах захватить Киев, а потом и Львов. Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook и опубликовал фото со встречи "ДНРовцев", сообщает from-ua.
Он также саркастично процитировал тезисы "Союза добровольцев Донбасса" касательно планов на Украину.
"Дойдем до Киева, а потом до Львова", "Нет никакой Украины". Пощады нам, украинцам, не будет. Снисхождение возможно только после безоговорочной капитуляции, как немцев в 1945. А вообще мы один народ, без Украины Россия недоимперия. Пока же "Союз добровольцев Донбасса" в случае необходимости готов выйти на помощь Росгвардии, чтобы не допустить революции в РФ. Готовы проливать свою кровь и кровь российских либералов. Пан Бородай говорит, что навыки у них имеются. Не врет", — написал в сети Цимбалюк.
Пользователи сети под постом Цимбалюка высмеяли намерения Бородая и его пособников.



Теги: Донбасс, ДНР
 
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