Горловка попала под обстрел: повреждены жилые дома, хозпостройки, ЛЭП

31.08.2019 13:28

В поселке Зайцево на севере неподконтрольной Украине Горловки обстрелом повреждены два дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.

По его словам, в Зайцево с 06:00 до 07:00 зафиксированы попадания по адресам: улица Карбышева, 70 и 74, улица Рыбалко, 117.